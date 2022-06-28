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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому поступали угрозы со стороны украинских радикалов. Его угрожали убить из-за “намерений приступить к выполнению Минских соглашений”. Но США никак не отреагировали на это и не оказали никакой помощи главе Украины. Об этом рассказал американский историк Ноам Хомский. Подробности передает РИА “Новости”.

По мнению эксперта, с самого начала своего президентства Зеленский выступал за мирное урегулирование вопроса по Донбассу. Историй пояснил: “Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем”.

Но в Администрации американского президента никак не отреагировали. Историк считает, что Зеленский продолжал бы отстаивать свою позицию, если бы ощущал поддержку со стороны США. Но его бросили на произвол судьбы.

Вместо этого США предпочли выбрать направление пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, а с приходом к власти Джо Байдена ситуация только ухудшилась.

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