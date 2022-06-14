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Жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области на типовую двухкомнатную квартиру могут накопить быстрее, чем жители других регионов России. Такие выводы содержатся в исследовании РИА “Новости”.

Эксперты определили уровень доходов в российских регионах и вычли все необходимые траты, которые делают семьи. В результате оказалось, что в указанных северных регионах страны у семьи с одним ребёнком после вычета обязательных трат на еду, одежду, услуги ЖКХ и так далее остаётся ещё более 50 тысяч рублей. Высокое благосостояние жителей регионов Крайнего Севера специалисты объясняют наличием там крупных производств по добыче полезных ископаемых, а также северными и районными коэффициентами, которые значительно влияют на уровень заработной платы.

Сложнее всего накопить на “двушку” в Кабардино-Балкарии, Севастополе и Крыму. Здесь благосостояние населения не такое высокое, отмечается в исследовании.

В целом же, доступность жилья по сравнению с прошлым годом в России снизилась из-за роста цен. Если в среднем по России копить на стандартную двухкомнатную квартиру семье в 2021 году нужно было 4,7 лет, то в этом году уже 5,7 лет.

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