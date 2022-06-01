Во Млечном Пути могут быть несколько потенциально обитаемых планет. Примерно четыре из них могут быть враждебными цивилизациями, готовыми совершить нападение на Землю. Такое мнение высказал астроном-любитель Альберто Кабальеро.

По мнению ученого, у Земли шансы столкнуться с агрессией инопланетян намного выше, чем уничтожение от гигантского астероида. Свои выводы он сделал, основываясь на историю человечества.

Кабальеро написал статью на эму тему, в котором отметил: «В этой статье делается попытка дать оценку распространенности враждебных внеземных цивилизаций путем экстраполяции вероятности того, что мы как человеческая цивилизация нападем или вторгнемся на обитаемую экзопланету, как только станем цивилизацией Типа I по шкале Кардашева, т.е. способной к межзвездным путешествиям. Оценка основана на мировой истории вторжений в прошлом веке, военных возможностях вовлеченных в эти конфликты стран и глобальных темпах роста потребления энергии».

Астролог проанализировал период с 1915 по 2022 год. Он отметил, что за это время какое-либо вторжение совершили 51 страна. На первом месте находятся США. После этого он проанализировал вероятность вторжения со стороны каждой страны с точки зрения доли в мировых военных расходах.

Основываясь на своей модели, Кабальеро заявил, что вероятность вторжения людей на другую обитаемую планету составляет 0,028%. Такая вероятность может повысится, как только разовьется способ к межзвездным путешествиям. Но произойдет это не ранее чем через 259 лет.