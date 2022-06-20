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Соединенные Штаты продолжают провоцировать ядерную державу, поставляя на Украину все больше оружия. Вместо этого им бы стоило прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина и не ставить весь мир под угрозу, заявил испанский журналист Умберто Маццеи в издании Ribelion.

Он уверен, что Соединенные Штаты сами спровоцировали конфликт на Украине и теперь пытаются затянуть его, чтобы сохранить свое сильно пошатнувшееся в последние годы мировое господство. Ради этого они даже готовы рискнуть всей планетой.

Автор публикации отмечает, что Россия – крупнейшая ядерная держава, которая может наносить удары стратегическим оружием по противнику, находящемуся в любой точке планеты. Поэтому действия США по накачиванию Украины оружием вполне могут стать причиной Третьей мировой войны. И она вряд ли обойдется без использования ядерного оружия, что станет для всего мира катастрофой.

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