Польша может подвергнуться артиллерийским и ракетным ударам со стороны ВС РФ, поэтому армии и гражданам страны стоило бы уже сейчас начинать готовиться к боевым действиям против России, заявил Яцек Бартощак изданию Interia.pl.

Он пояснил, что Украина столкнулась с серьезными сложностями на Донбассе и фактически проигрывает регион, что может иметь негативные последствия и для Польши. В желании прекратить поставки оружия в Киев, Россия способна атаковать железнодорожную инфраструктуру страны. Это, в свою очередь, ударит по финансовым рейтингам Польши и лишит ее возможности помогать украинской армии.

Бартощак также отметил, что сейчас в распоряжении Варшавы нет действенной стратегии противодействиях гипотетическим ударам ВС России, а также дальнобойной артиллерии для ответных атак на Калининград и Беларусь, которая также может подключиться к боевым действиям.