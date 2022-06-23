Всего три новости, объявленные российским президентом Владимиром Путиным, серьезно повлияют на дальнейшие отношения России с Западом. Такие выводы сделал аналитик Федерико Джулиани в статье для издания InsideOver. Подробности передает издание “ПолитРоссия“.

Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших учебных заведений рассказал о планах по укреплению российской армии. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время в российские войска поступят две системы вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Федерико Джулиани убежден, что эти три новости имеют огромное значение для всего мира. Он отметил в своей публикации: «Владимир Путин сообщил миру три важные новости, которые могут повлиять не только на продолжающийся украинский кризис, но и на отношения России и Запада в ближайшие годы».

Владимир Путин рассказал о предстоящем поступлении на вооружение системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» и тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат». Характеристики этого вооружения впечатляющие. Ракета “Сармат” имеет дальность действия около 18 000 километров. Кроме того, она способна нести одновременно до 15 ядерных боеголовок.

“Сармат” может пробить любую существующую систему ПРО. Путин предупредил, что всем, кто пытается угрожать России, стоит задуматься.