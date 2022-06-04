Украинские власти, ставленник Киева в ЛНР Сергей Гайдай и западные эксперты запутались в ситуации вокруг Северодонецка, что в очередной раз указало на манипуляции со стороны ВСУ. Портал «Военное обозрение» рассказал о реальных событиях в городе.

Вопреки заявлениям Киева о том, что украинская армия «отбросила» ВС РФ, город продолжает практически полностью оставаться по контролем союзных сил. Боевики находятся только на Северодонецкой ТЭЦ, которая превращена в укрепрайон. Наемники «иностранного легиона», которые прибыли сюда и, по словам украинских СМИ, сразу же бросились освобождать город, понесли первые потери буквально за несколько минут и сейчас также засели на ТЭЦ.

Западные СМИ, включившиеся в дезинформацию, опубликовали карту, на которой линия соприкосновения проходит по центру города, как было неделю назад. Позже они все-таки исправились, осознав, что столь открытая манипуляция выглядит глупо. В результате эксперты написали, что никто ВС РФ не «отбрасывал», они продолжают удерживать город, а наемники особых успехов не добились.