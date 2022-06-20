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Военнослужащие ВСУ, находящиеся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, готовы к переговорам о сдаче в плен. Однако процесс блокируют иностранные наемники, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на близкие к НМ ЛНР источники.

Попытка переговоров с ВСУ предпринималась 19 июня, однако именно из-за действий наемников она была сорвана. Сейчас этот процесс продолжается, однако боевики пока не готовы выходить с территории комбината и сдаваться.

«Поэтому ждем», – подытожил источник.

Напомним, что Северодонецк находится под контролем союзных сил ВС РФ и ЛНР. Украинские боевики с наемниками из других стран скрываются на заводе «Азот», занимающем около 30 процентов территории города. Вместе с ними там находится и более 300 мирных жителей, используемых в качестве живого щита.

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