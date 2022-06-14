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К 2027 или к 2028 году на вооружение Индии поступят гиперзвуковые ракеты собственного производства. Такой прогноз дают в компании BrahMos Aerospace. По словам генерального директора компании Атула Ране, ресурсов для производства таких ракет хватает уже сейчас.

Основной для будущей ракеты послужит уже существующая ракета средней дальности BrahMos. В своё время её создали на базе российской крылатой ракеты “Оникс”. Российская основа в ракете не случайна, сама компания BrahMos Aerospace – совместное российско-индийское предприятие, которое образовали Индийская организация оборонных исследований и Российское НПО машиностроения.

К числу гиперзвуковых относят ракеты, которые способны развивать скорость от 6 150 километров в час до более чем 12 тысяч. Уже сейчас ракеты BrahMos можно запускать с земли, кораблей, подводных лодок и самолётов. Но их скорость пока ниже минимального гиперзвукового предела.

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