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Повышать плату за ремонт и содержание многоквартирного дома в России предлагается без согласования с собственниками жилья. Соответствующую инициативу рассмотрит Минстрой РФ. Об этом пишет газета “Известия”.

Сейчас повышение тарифов на жилищные услуги в отличие от услуг коммунальных (вода, тепло, электричество) собственники многоквартирного дома утверждают на очном или заочном голосованиях. Но как утверждают авторы инициативы, не всегда люди голосуют за поднятие тарифа до уровня экономически обоснованного. Между тем содержать системы дома в рабочем состоянии и делать его ремонт без повышения тарифа нельзя. Особенно в нынешних экономических условиях с ростом цен на материалы и комплектующие.

Предполагается, что индексация без согласия жильцов будет проводиться только в том случае, если соответствующий пункт пропишут в договорах жителей и управляющих компаний (УК).

Впрочем, эксперты от ЖКХ уже прогнозируют, что УК могут выдавать такой пункт в договоре за обязательный или вовсе утаивать его от жильцов дома.

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