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Коронавирус (SARS-CoV-2) мог быть создан искусственно в лаборатории, но доказать это вряд ли получится. Такое мнение высказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

В интервью ТАСС специалист рассказал, что полностью исключать лабораторное появление коронавируса, из-за которого в 2020 году началась пандемия, продолжающаяся по сей день, нельзя. Однако современные технологии позволяют искусственно создать вирус таким образом, что никаких следов его искусственного происхождения найти не удастся.

В этой связи Жемчугов заявил, что если коронавирус был действительно выведен в лаборатории, нужно ждать, пока ответственные за это “просто не признаются”.

Эксперты неоднократно заявляли, что коронавирусная инфекция может иметь искусственное происхождение, а не передалась от животных к человеку. В частности, такую точку зрения высказывали представители ЦРУ в США.

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