Поэт Илья Резник попросил больше не называть его народным артистом Украины. От этого звания он решил отказаться. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на самого деятеля культуры.

Как рассказал поэт, звание народного артиста Украины ему присвоили ещё в 2013 году. Тогда решение принимал президент Виктор Янукович. После государственного переворота, который произошёл в 2014-м, Резник просил организаторов его концертов не называть его народным артистом Украины – смену власти в стране поэт не принял.

В интервью изданию News.ru поэт добавил, что от той Украины “какая она сегодня, мне звания не нужно”, поэтому просит убирать упоминание о нём.

Илья Резник является кроме прочего народным артистом России. На Украине деятель культуры внесён в базу “Миротворца”, куда заносятся данные о противниках киевского режима. Информация о том, что Резник является народным артистом Украины содержится в том числе и в Википедии.