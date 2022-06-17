Многие финны вынуждены проводить свой отпуск в этом году дома из-за взлетевших до небес цен на бензин, сообщило издание Iltalehti. Журналисты пояснили, что три евро за литр топлива – это довольно много, поэтому далеко не каждый житель страны может позволить себе использовать авто для поездки на отдых.

Подавляющее большинство финнов ездят на авто только в случае крайней необходимости, чтобы сэкономить деньги. Для них это настоящая трагедия, так как после затяжного карантина из-за коронавирусной инфекции многие планировали полноценно отдохнуть. Однако планы пришлось менять.

Авторы отмечают, что существует альтернатива в виде гибридных авто или электромобилей. Однако на их покупку тоже требуются немалые суммы, а выгоду от такого приобретения можно будет ощутить не раньше, чем через несколько лет.