В итоге длительной засухи в Ираке на бывшем дне Мосульского водохранилища обнаружился древний город Кемуне, существовавший около 3400 лет назад. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Засуха, поразившая Ирак в последние месяцы, сослужила хорошую службу археологам. Климатическая аномалия привела к сокращению площади Мосульского водохранилища – крупнейшего в Ираке, и как следствие – к обнаружению 3400-летнего города эпохи империи Миттани, который десятилетиями находился под водой.

Плотина на реке Тигр в северном Ираке была построена в 1980-х годах. Это произошло до того, как древнее поселение под названием Кемуне было сколь-нибудь детально исследовано археологами. Таким образом, нынешнее возрождение древнего города на поверхности суши предоставило ученым уникальную возможность исследовать его до того, как уровень воды поднимется и оно снова погрузится под воду.

Курдский археолог д-р Хасан Ахмед Касим, председатель Археологической организации Курдистана, и немецкие археологи Ивана Пульжиц (Университет Фрайбурга) и Петер Пфальцнер (Университет Тюбингена) решились, воспользовавшись случаем, начать совместные спасательные раскопки в Кемуне. Эти раскопки проводились в январе и феврале 2022 года.

Поскольку было неясно, когда уровень воды в водохранилище снова поднимется, немецко-курдской археологической группе пришлось действовать в условиях крайнего дефицита времени. Тем не менее, их работа привела к успешному картографированию древнего города за довольно короткий период.

Помимо дворца, который был в основном исследован и описан ранее, были обнаружены несколько других важных крупных зданий и сооружений в составе обширного городского комплекса: массивное укрепление со стенами и башнями, монументальное многоэтажное складское здание и своего рода древний «промышленный комплекс». «Результаты раскопок показывают, что это поселение было важным центром империи Миттани», – заключил Хасан Касим.

Стены города, сложенные из высушенных на солнце сырцовых кирпичей, хотя и находились под водой более 40 лет, поразили команду археологов своим хорошо сохранившимся состоянием.

«Огромное здание городского склада имело особое значение, потому что в нем должно было храниться столь же огромное количество товаров, вероятно, привезенных со всего региона», – отметила Ивана Пульжиц.

Одной из самых интересных находок команды археологов стало обнаружение нескольких керамических кувшинов, содержащих более 100 необожженных глиняных табличек, служащих для ведения записей. Они относятся к среднеассирийскому периоду, причем вскоре после того, как город был разрушен землетрясением. Ученые надеются, что эти записи могут раскрыть как информацию о людях, которые жили в городе, так и подробности о землетрясении, которое привело к его разрушению.