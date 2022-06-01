Реестр лиц, которые были осуждены за сексуальное насилие над детьми, может появиться в России. Идею его создания одобрили в Следственном комитете РФ. Об этом рассказала зампредседателя ведомства Елена Леоненко.

В интервью РИА “Новости” она уточнила, что инициатива создать перечень лиц, которые ранее были осуждены за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, обсуждается давно. И концептуально у Следственного комитета нет к ней замечаний. Единственный спорный момент, на который пока нет ответа, – нужно ли выносить такой перечень в публичное пространство, или же он будет доступен только правоохранителям.

Предполагается, что реестр будет представлять собой единую базу данных, в которую в числе прочего будут заноситься биометрические и антропометрические сведения об осуждённых, а также характер совершённых ими преступлений.

Как отмечают специалисты, преступления сексуального характера против детей, как правило, совершают бывшие заключённые тюрем, а также люди с нездоровой психикой. Подчас преступниками становятся и знакомые семьи ребёнка-жертвы.