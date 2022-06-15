Западные инструкторы хорошо выдрессировали украинских артиллеристов и научили их грамотно вести боевые действия с применением средств контрбатарейной борьбы, систем РЭБ и беспилотных аппаратов, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Он также выразил сожаление, что ВС РФ не могут сейчас достать до «западного дирижера», передает издание «Царьград».

Ходаковский пояснил, что российским войскам приходится сейчас бить «по оркестру», созданному этим самым «дирижером». Он отметил, что тактически украинские артиллеристы действуют довольно грамотно и нагло. Они широко задействуют беспилотные аппараты, проводящие эффективную разведку, а также используют хитрую тактику.

Так, ВСУ сдают небольшие населенные пункты и полностью их покидают. Но когда туда входят ВС РФ, артиллерия украинских войск начинает наносить по ним удары. По словам Ходаковского, в любом селе можно найти «стукача», который уведомит артиллеристов от том, что российские войска уже заняли населенный пункт.

Эту и другие тактики для украинцев придумали на Западе, уверен Ходаковский. Именно натовские страны подсказывают Киеву бить по мирному населению и жилым кварталам, планируют вместо него военные операции. Запад дирижирует украинским оркестром, но ВС РФ пока не может до него дотянуться.