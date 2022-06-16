Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский оценил заявление генерал-майор ВСУ Марченко, который заявил, что для Украины Крымский мост является целью номер один.

В своем Телеграм-канале Ходаковский написал, что перед тем, как делать такие громкие заявления, “посмотрел бы дегенерат на карту, ибо есть и другие дороги, кроме тех, что идут через полуостров. И их противник, в виде ВСУ, перекрыть не сможет”.

При этом комбат отметил, что угрозу нельзя преуменьшать, так как сейчас очень много любых типов оружия, которое создана именно, чтобы убивать и уничтожать.

Александр Ходаковский отметил, что к заявлению украинского генерала нужно относиться всерьез. Сейчас Киев ждет от Запада поступления систем дальнего действия. Как только они появятся у ВСУ, боевики “в обязательном порядке попытаются сделать какую-нибудь гадость”.