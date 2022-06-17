Две британские боевые группы, численность которых составляет около 1000 военнослужащих, усилят войска Североатлантического альянса у российских границ. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что они будут направлены в Эстонию.

Он заявил, что Великобритания сейчас находится во главе «подразделения расширенного передового присутствия» у российских границ. Для групп, которые будут направляться в Эстонию, в ходе саммита НАТО будут выделена бригада.

При этом Уоллес пояснил, что передовые части подразделения и его командование теперь будут находится в Эстонии на постоянной основе. Однако военнослужащие в будущем получат все возможности возвращаться в Великобританию. Фактически, пишет издание Sky News, публикация которого переведена “МК”, НАТО собирается создать в Прибалтике бригадный штаб.