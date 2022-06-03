Издание The New York Times опубликовало результаты изучения обломков гиперзвуковых ракет «Кинжал», найденных на местах взрывов на Украине. Комиссия, собранная специально для этой цели, заявила, что боезаряды изготовлены в основном из американских компонентов, поэтому у России нет возможности производить большое их количество из-за санкций.

С американской комиссией не согласился военный эксперт Сергей Хатылев, который назвал ее вердикт «дутым».

По словам аналитика, от ракет, которые на гиперзвуковой скорости попадают по наземным объектам, остаются только пыль. Поэтому какие именно компоненты анализировали американские эксперты, сказать сложно.

Также он задался вопросом, почему Соединенные Штаты не могут взять эти самые свои компоненты и собрать из них гиперзвуковую ракету, которая хотя бы раз взлетит на испытаниях, а не даст очередной сбой, передает издание “МК”.

Хатылев отметил, что американскими в «Кинжалах» могут быть разве что микрочипы, однако их импорт является нормальной практикой. Но даже эти компоненты комиссия никак не могла обнаружить на место ударов, так как от них остались только мелкие осколки, больше напоминающие пыль.