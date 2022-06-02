Все больше украинских военных принимают решение сдаться в плен, рассказал российский хакер RaHDIt. По его словам, бойцы видят, как ВС РФ относятся к сложившим оружие противникам и следуют их примеру, чтобы сохранить свою жизнь.

Хакер сообщил изданию РИА Новости, что в первые недели спецоперации ВСУ еще на что-то надеялись и не испытывали никаких проблем с боевых духом. Однако после целой серии неудач на Донбассе веры в военный успех становится гораздо меньше. А моральный дух с каждым днем снижается.

Изначально командование ВСУ беспрерывно убеждало своих боевиков, что украинской армии по силам не только противостоять ВС РФ на своей территории, но еще и освободить Донбасс, Крым и даже несколько приграничных областей России. Однако сейчас такие разговоры ведут только идейные националисты.

«Поэтому нельзя сбрасывать это со счетов и нельзя говорить, что украинская армия сейчас находится в панике. Есть люди, которые очень сильно накачаны националистическими идеями», – заявил RaHDIt.

При этом он отметил, что даже самые идейные постепенно начинают утрачивать боевой дух, так как видят, что на Донбассе им противостоит мощная армия, а не беззащитные гражданские, как было на протяжении последних 8 лет.