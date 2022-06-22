Акциями протеста, которые произошли в январе этого года в Казахстане, руководил украинский 83-й центр информационно-психологических операций. Об этом заявил хакер из группы RaHDIt. Подробности передает РИА “Новости”.

По словам хакера, всего на Украине сформировано четыре центра: 72-й в Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области. 83-й центр, который обвиняют в причастности к акциям протеста, находится в Одессе.

Хакер рассказал подробности своего расследования: “До 24 февраля все эти центры успешно работали. Восемьдесят третий центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но тому, что они приложили к событиям руку, есть подтверждения”.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались сразу после нового года. Жители городов выступали против двукратного роста цен на сжиженный газ. До 19 января в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения. В результате беспорядков погибли 230 человек, среди которых 19 силовиков.