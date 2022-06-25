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Большинство эвакуированных с Донбасса беженцев ждут улучшения ситуации в ЛНР и ДНР, чтобы вернуться домой, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также отметил, что есть и такие, кто хотел бы остаться в регионе.

Напомним, что Россия организовала эвакуацию жителей ДНР и ЛНР в середине февраля, когда украинские войска начали ожесточенно обстреливать мирные города Донбасса. С тех пор они находятся в РФ, причем большая часть беженцев размещена именно в Ростовской области, передает РИА Новости.

По словам губернатора, с 18 февраля в регион приехало около миллиона беженцев с территорий Донецкой и Луганской народной республик. Еще 600 тысяч человек пересекли границу региона после выезда из других областей Украины.

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