Около 700 семей и одиноких беженцев из Украины, которые приехали в Великобританию, сейчас остаются без крыши над головой. И это при том, что выданная им виза предусматривает предоставление жилья, пишет таблоид The Guardian.

Авторы ссылаются на организацию Refugees at Home, которая привела статистические данные, а также высказала разочарование происходящим в Британии. Ее представители призвали власти страны срочно решать проблему, сообщает ТАСС.

Также журналисты рассказали, что к беженцам с Украины в Великобритании относятся как к людям второго сорта. Их направляют в общежития и гостиницы, после чего благополучно о них забывают. С таким отношением сталкиваются украинцы, которые прибывают в страну по семейной визе, а также в рамках программы «Дома для Украины».