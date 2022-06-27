“В Грузии не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций, так будет и в этот раз”. Такими словами на новость о прибытии в порт Батуми танкера с российской нефтью отреагировал министр экономики страны Леван Давиташвили.

Как сообщает ТАСС, власти страны отказались пропускать нефтепродукты из России на свою территорию. Уточняется, что доставленное в Батуми углеводородное сырьё оформлено на компанию, которая ранее попала в западные санкционные списки. В Грузию 30 тысяч тонн нефти доставили на судне под турецким флагом.

Куда теперь отправится нефть и что с ней будет, в сообщениях СМИ не уточняется.

Ограничение на импорт российских энергоносителей страны Запада ввели на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе и экономических санкций в отношении России. По замыслу европейских политиков, такие меры окажут влияние на экономику страны. Между тем на фоне таких ограничений российские компании увеличили продажи нефти странам Азии. В первую очередь, Китаю и Индии.