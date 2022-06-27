читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

“В Грузии не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций, так будет и в этот раз”. Такими словами на новость о прибытии в порт Батуми танкера с российской нефтью отреагировал министр экономики страны Леван Давиташвили.

Как сообщает ТАСС, власти страны отказались пропускать нефтепродукты из России на свою территорию. Уточняется, что доставленное в Батуми углеводородное сырьё оформлено на компанию, которая ранее попала в западные санкционные списки. В Грузию 30 тысяч тонн нефти доставили на судне под турецким флагом.

Куда теперь отправится нефть и что с ней будет, в сообщениях СМИ не уточняется.

Ограничение на импорт российских энергоносителей страны Запада ввели на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе и экономических санкций в отношении России. По замыслу европейских политиков, такие меры окажут влияние на экономику страны. Между тем на фоне таких ограничений российские компании увеличили продажи нефти странам Азии. В первую очередь, Китаю и Индии.

Вам может понравиться

Asian Times: США и НАТО истощили запасы оружия и не готовы к долгосрочному конфликту

Стремясь всеми силами ослабить Россию, Соединенные Штаты и НАТО настолько истощили запасы вооружений, что теперь их хватит разве что на краткосрочный конфликт, уверены эксперты гонконгского издания Asian Times. Они отметили,

ВС РФ в ночь на 25 июня нанесли ракетные удары по Черниговской и Львовской областям, по Киеву, Житомиру и Харькову

В ночь на субботу российские ВС провели интенсивные ракетные атаки на объекты военной инфраструктуры Украины, рассказал портал «Русская весна». Отмечается, что под удар попали сразу несколько регионов. Так, власти Житомира

На Донбассе 80 наемников НАТО оказались в окружении

В районе Золотого и Горского в котел попали не только подразделения ВСУ, но и группировка из 80 иностранных наемников. В нее входят боевики из Великобритании и США, Польши и ряда
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |