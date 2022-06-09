ВС РФ и Народная милиция ДНР успешно освободили Святогорск на севере ДНР и в настоящий момент проводят окончательную зачистку населенного пункта. В ее ходе они получили целый арсенал трофейного оружия, рассказал портал «Русская весна».

В распоряжение союзных сил попали гранатометы MATADOR и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, очень много других разновидностей гранатометов – это и советские АГС-17, и шведские AT-4, и УАГ-40 украинского производства.

Кроме того, в Святогорске обнаружилось много документации, которую еще предстоит тщательно изучить. Напомним, что после установления контроля над этим населенным пунктом российским войскам уже ничто не мешает начать наступление на Славянск, где затаились самые боеспособные силы ВСУ.