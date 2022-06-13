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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с молодежью страны рассказал, что Греция оправдывает строительство своих военных баз в Эгейском море необходимостью противостоять России. Он отметил, что Западу, руководящему действиями, Афин ни в коем случае нельзя доверять, передает портал Avia.Pro.

«Когда мы спрашиваем у Греции, для чего вы создаете американские базы, они отвечают: “Против России”. Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», – подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, что Анкара недавно заявила, что Греция получила острова на тех условиях, что на них не будут размещены военные базы. Если сейчас она не начнет их демилитаризацию, Турция может поднять вопрос законности передачи территорий Афинам.

Эксперты считают, что НАТО действительно готовится к войне с РФ и именно поэтому разворачивает базы на греческих островах. Причем этот процесс идет довольно давно.

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