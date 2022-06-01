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Конфликт на Украине может продлиться как минимум несколько месяцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что никаких признаков скорого завершения спецоперации ВС РФ в настоящий момент не наблюдается. При этом глава Госдепа не исключил и ситуации, в которой конфликт «может завершиться уже завтра», сообщает “Московский комсомолец”.

По словам Блинкена, США намерены продолжать давление на Россию и задействовать для него как можно больше государств, «чтобы положить конец этой агрессии». Также госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за происходящими на Украине событиями и в зависимости от их развития постараются предоставить Киеву «все необходимое для самозащиты».

Напомним, что российские политики и эксперты уверены, что США, Великобритания и другие страны Запада предпринимают все усилия для продления конфликта на Украине, так как именно они являются главными выгодополучателями от этого противостояния.

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