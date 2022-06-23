читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман заявила, что Россия все еще может выйти из ситуации с конфликтом на Украине. Она также отметила, что Москве невыгодно продолжать специальную военную операцию, передает ТАСС.

По словам Шерман, администрация Соединенных Штатов призывает президента РФ Владимира Путина остановить СВО.

«Это не в его интересах. Он не достигает своих целей. Есть много “съездов с дороги”, которыми он тут может воспользоваться. Пока Владимир Путин не принял решение воспользоваться ни одним из этих “съездов с дороги», – заявила представитель Госдепа, выступая на Атлантическом совете.

Шерман также высказалась в том духе, что Соединенные Штаты и НАТО были готовы считаться с законными интересами РФ в сфере безопасности еще до начала спецоперации на Украине. Напомним, что Вашингтон и Брюссель не хотели принимать соглашение о гарантиях безопасности, а также игнорировали требования российской стороны, что указывает на вранье со стороны замглавы Госдепартамента.

По словам Шерман, на приближающихся саммитах НАТО и «Большой семерки» их участники вновь уделят пристальное внимание ситуации на Украине, а также попытаются призвать Россию «сделать правильный выбор».

Вам может понравиться

Samsung обвинили в махинациях при проведении тестов на качество для телевизоров

Во время проведения тестов телевизоры от Samsung показывают картинку лучше, чем при повседневном использовании. Такой вывод содержится в двух независимых исследованиях, которые провели авторы youtube-каналов HDTVTest и FlatpanelsHD. Эксперты взяли

МК: НАТО навязывает Путину открытие второго фронта и рассчитывает на неядерную войну в Европе

Заявление нового главкома Королевских сил Великобритании о необходимости «создать армию, способную победить Россию», выглядит довольно странно, пишет издание «Московский комсомолец». Причем странность кроется совсем не в том, что Патрик Сандерс

В The National Interest разработали план “мирного урегулирования” конфликта на Украине

Чем больше Украина и Запад говорят о «победе», тем больше ее территорий переходит под контроль России. Даже невооруженным глазом видно, что Киев проигрывает, а поэтому единственным способом урегулировать конфликт является
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |