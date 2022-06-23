Первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман заявила, что Россия все еще может выйти из ситуации с конфликтом на Украине. Она также отметила, что Москве невыгодно продолжать специальную военную операцию, передает ТАСС.

По словам Шерман, администрация Соединенных Штатов призывает президента РФ Владимира Путина остановить СВО.

«Это не в его интересах. Он не достигает своих целей. Есть много “съездов с дороги”, которыми он тут может воспользоваться. Пока Владимир Путин не принял решение воспользоваться ни одним из этих “съездов с дороги», – заявила представитель Госдепа, выступая на Атлантическом совете.

Шерман также высказалась в том духе, что Соединенные Штаты и НАТО были готовы считаться с законными интересами РФ в сфере безопасности еще до начала спецоперации на Украине. Напомним, что Вашингтон и Брюссель не хотели принимать соглашение о гарантиях безопасности, а также игнорировали требования российской стороны, что указывает на вранье со стороны замглавы Госдепартамента.

По словам Шерман, на приближающихся саммитах НАТО и «Большой семерки» их участники вновь уделят пристальное внимание ситуации на Украине, а также попытаются призвать Россию «сделать правильный выбор».