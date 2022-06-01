Норвежский Нобелевский институт, вручающий Нобелевскую премию, впервые одобрил продажу медали лауреатом. Главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов выставил награду, которую он получил в 2021 году, на торги. С молотка нобелевскую медаль реализует американский торговый дом Heritage Auctions.

В сообщении организации по этому поводу уточняется, что деньги, вырученные за медаль пойдут в ЮНИСЕФ (благотворительную организацию, действующую под эгидой ООН), а уже оттуда будут направлены на оказание гуманитарной помощи украинским беженцам. Отмечается, что таково желание владельца престижной награды.

Торги по продаже медали уже стартовали. Они должны завершиться 20 июня. В этот день отмечается Всемирный день беженцев.

Об идее продать нобелевскую медаль и направить вырученные средства на помощь беженцам с Украины Дмитрий Муратов заявлял ещё в марте этого года.

С начала специальной военной операции в Донбассе Украину покинули миллионы беженцев. В основном, они направились в сопредельные государства: Польшу, Германию, Россию и так далее.

Нобелевскую премию мира главный редактор “Новой газеты” получил “за усилия по защите свободы выражения мнений”. Дмитрий Муратов стал первым гражданином в новой истории России, кто был удостоен высокой награды. До этого премию мира получали в Советском Союзе академик Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачёв.