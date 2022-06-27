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Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS дислоцируются на Донбассе и тем самым существенно повысил шансы ВС РФ на их уничтожение, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты поясняют, что в регионе осталось слишком мало территорий, находящихся под контролем ВСУ. Поэтому вычислить точное местонахождение РСЗО и нанести по ним удар – это всего лишь дело техники.

По предположениям специалистов, две из четырех таких системы уже были уничтожены российскими военными на горе Карачун у Славянска. Все дело в том, что именно оттуда ВСУ наносили удары по позициям ВС РФ своей единственной РСЗО «Буревой» и двумя M142. По горе были нанесены множественные удары, которые вполне могли ликвидировать не только опытный образец от украинских производителей, но и американские комплексы. Теперь остается вычислить местоположение двух остальных.

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