Наказание для лиц, которые признаны виновными в нарушении антикоррупционного законодательства, должно быть строже – считает глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Руководитель ведомства предложили конфисковывать у них имущество.

В интервью ТАСС руководитель следственного ведомства отметил, что в настоящее время введение соответствующей статьи в Уголовный кодекс было бы целесообразной мерой. Конфискация имущества , по мнению Бастрыкина, – справедливое и действенное средство, которое к тому же отвечает интересам рядовых граждан и добросовестных предпринимателей.

Идея с конфискацией имущества у лиц, осуждённых за получение взяток, не нова. Бастрыкин призывал внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс ещё несколько лет назад. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оценивая инициативу, заявил, что она нуждается в экспертной проработке.