читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наказание для лиц, которые признаны виновными в нарушении антикоррупционного законодательства, должно быть строже – считает глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Руководитель ведомства предложили конфисковывать у них имущество.

В интервью ТАСС руководитель следственного ведомства отметил, что в настоящее время введение соответствующей статьи в Уголовный кодекс было бы целесообразной мерой. Конфискация имущества , по мнению Бастрыкина, – справедливое и действенное средство, которое к тому же отвечает интересам рядовых граждан и добросовестных предпринимателей.

Идея с конфискацией имущества у лиц, осуждённых за получение взяток, не нова. Бастрыкин призывал внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс ещё несколько лет назад. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оценивая инициативу, заявил, что она нуждается в экспертной проработке.

Вам может понравиться

С 27 июня начнутся выплаты российским пенсионерам за трудовой стаж 30 лет

Российских пенсионеров уведомили о том, что на этой неделе начнутся выплаты за отработанный стаж в 30 лет. Выплаты носят региональный характер. Они назначаются только тем пенсионерам, которые отработали большой стаж

Группировка “Отважных” ВС РФ проламывает надежные укрепления ВСУ у Лисичанска

Группировка «Отважных» продолжает проделывать проломы в хорошо укрепленных оборонных порядках ВСУ и уверенно продвигается к Лисичанску. Соответствующее видео опубликовал портал «Русская весна». На кадрах записи хорошо видно, что укрепрайоны ВСУ

Пленные боевики ВСУ рассказали о бардаке в армии и назвали Зеленского клоуном

Украинская армия полностью выстроена на лжи, а страной управляет «клоун», рассказали военнослужащие ВСУ, добровольно сложившие оружие. Они пояснили, что в Вооруженных силах Украины царит такой бардак, которого днем с огнем
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |