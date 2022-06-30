Китай и Россия представляют для Соединенных Штатов «надвигающуюся угрозу». Спецоперация ВС РФ на Украине вполне может негативно повлиять на систему международной безопасности, поэтому Пентагон собирается финансировать новые оружейные программы. На эти цели уже выделено чуть меньше 1,8 триллиона долларов, заявил руководитель Счетной палаты США Джин Додаро.

Он также отметил, что угрозы для США исходят от Северной Кореи и Ирана. Кроме того, целый ряд локальных и глобальных конфликтов тоже представляет опасность для международной системы безопасности и существующего миропорядка.

Напомним, что на саммите НАТО 29 июня была принята новая стратегическая концепция, согласно которой Россию назначили «главным противником» Североатлантического альянса.