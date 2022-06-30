читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай и Россия представляют для Соединенных Штатов «надвигающуюся угрозу». Спецоперация ВС РФ на Украине вполне может негативно повлиять на систему международной безопасности, поэтому Пентагон собирается финансировать новые оружейные программы. На эти цели уже выделено чуть меньше 1,8 триллиона долларов, заявил руководитель Счетной палаты США Джин Додаро.

Он также отметил, что угрозы для США исходят от Северной Кореи и Ирана. Кроме того, целый ряд локальных и глобальных конфликтов тоже представляет опасность для международной системы безопасности и существующего миропорядка.

Напомним, что на саммите НАТО 29 июня была принята новая стратегическая концепция, согласно которой Россию назначили «главным противником» Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

Эксперты “МК” прокомментировали обнаружение тел сожженных на “Азовстали” наемников

Военкор Андрей Руденко ранее показал тела убитых и сожженных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева. Его сообщение прокомментировал военный эксперт Марат Боширов. Он отметил,

Посол ЛНР в России Мирошник: Треть украинских военных в битве за Лисичанск сдалась в плен

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что в пригородах Лисичанска и самом городе продолжаются ожесточенные бои. Украинские нацисты в них несут огромные потери, много боевиков принимают решение сложить оружие.

Fitch: три года понадобится Евросоюзу на замещение поставок газа из России

Чтобы компенсировать прекращение поставок природного газа из России, у Евросоюза уйдёт три года или даже больше. Резкое прекращение поступления энергоносителей не рассматривалось в Европе как “базовый сценарий”. Об этом говориться
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |