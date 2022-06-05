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Немецкие власти не должны отказываться от поставок нефти и газа из России до тех пор, пока не получат уверенности в наличии достаточного количества энергоносителей. Первым делом необходимо обеспечить население Германии электричеством и теплом, а уж потом задумываться о санкционных мерах против РФ.

Такое заявление сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он заявил, что в обязанности главы правительства федеральной земли входит не только информирование граждан о приближающейся рецессии, но и внедрение мер, которые помогут ее предотвратить.

Кречмер отметил, что население Германии должно быть уверено в наличии надежных источников энергии до того, как страна откажется от поставок российских энергоносителей. Кроме того, эти самые новые источники должны обеспечивать возможность получать ресурсы по адекватным ценам.

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