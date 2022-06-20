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Грядущий сезон заболеваемости гриппом может быть более активным, чем предыдущие. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова. Её слова передаёт РИА “Новости”.

Традиционно сезон заболеваемости приходится на осенние месяцы. Тогда климатические условия способствуют распространению вирусов. В том числе и вирусов гриппа. В последние два года особых вспышек гриппа не было из-за коронавирусной инфекции, но за это время “грипп отдохнул”, и его распространение может начаться с новой силой, уточнила Попова.

Единственным действенным способом профилактики заболеваемости глава Роспотребнадзора назвала вакцинацию. Поскольку новый гриппозный сезон обещает быть активным, руководитель ведомства рекомендовала гражданам привиться. Попова также добавила, что в этом году от гриппа планируют вакцинировать как минимум 60% россиян.

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