читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одной из уникальных особенностей российской орбитальной станции «РОСС» станет так называемое «самоедство», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Подробности передает информационное агентство ТАСС.

Проект под условным названием «Самоед», над реализацией которого сейчас работают ученые, подразумевает расщеплению деталей и комплектующих орбитальной станции на порошок, из которого затем будут «выпекаться» новые запасные части. Работы с данной опцией сейчас уже включены в эскизное проектирование «РОСС».

Напомним, что это не первое упоминание о «самоедстве» станции. Так, планируется научить ее использовать космический мусор, который будет перерабатываться и в результате превращаться в материалы, необходимые как для проведения ремонтных работ, так и для научных исследований.

Вам может понравиться

Военный эксперт Пинчук рассказал, как НАТО использует украинскую армию

Военный эксперт Андрей Пинчук отметил, что российские военные противостоят не только ВСУ, но и НАТО. По мнению обозревателя, украинская армия для Запада – это пушечное мясо. США и НАТО стараются

Число российских туристов, прибывших в Турцию во время спецоперации, превысило их количество за период пандемии

Во время проведения Россией спецоперации на Украине курорты Турции посетило больше российских путешественников, чем за все время пандемии. Об этом сообщили в турецком издании Milliyet. Журналисты отмечают, что россияне едут

Израиль нанёс показательный удар по Сирии и распространил листовки с угрозами

Израиль без какого-либо повода нанес удар по Сирии, а также распространил листовки с предупреждением для правительственных сил страны держаться подальше от границ. Не исключено, что атака была проведена в качестве
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |