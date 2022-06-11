Одной из уникальных особенностей российской орбитальной станции «РОСС» станет так называемое «самоедство», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Подробности передает информационное агентство ТАСС.

Проект под условным названием «Самоед», над реализацией которого сейчас работают ученые, подразумевает расщеплению деталей и комплектующих орбитальной станции на порошок, из которого затем будут «выпекаться» новые запасные части. Работы с данной опцией сейчас уже включены в эскизное проектирование «РОСС».

Напомним, что это не первое упоминание о «самоедстве» станции. Так, планируется научить ее использовать космический мусор, который будет перерабатываться и в результате превращаться в материалы, необходимые как для проведения ремонтных работ, так и для научных исследований.