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Через год Россия ощутит трудности с промышленным производством. К этому необходимо готовиться уже сейчас. Об этом заявил глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, выступая на отраслевой конференции представителей ракетно-космической отрасли.

Как сообщает РИА “Новости”, Рогозин отметил, что ресурсы авто- и авиапарков будут выработаны примерно через год. К решению этих проблем “Роскосмос” уже приступил, отметил руководитель ведомства и призвал заняться тем же самым партнёров государственной корпорации.

Рогозин отметил, что нынешние экономические условия и мировые санкции заставляют совместно преодолевать вызовы, а не действовать по принципу “моя хата с краю”. В пример руководитель “Роскосмоса” привёл конструктора Сергея Королёва, который трудясь во благо страны, “спалил” себя на работе. По словам Рогозина, такие примеры заставляют его верить в светлое будущее отечественной космонавтики.

По мнению экспертов, многие отечественные отрасли в скором времени могут столкнуться с нехваткой высокотехнологичного оборудования и запчастей для него.  Санкции, которые в отношении России ввели страны Запада запрещают поставку такого оборудования, а также передачу технологий их производства.

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