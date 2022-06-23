Мир сделал все, что мог для помощи Украине. Однако на четвертый месяц конфликта многие граждане Италии и других стран понимают, что сторонам необходимо переходить к диалогу и урегулировать проблемы дипломатическим путем. Поставки на Украину оружия до последнего – выход весьма сомнительный, уверен бывший вице-премьер Италии и лидер правящей партии «Лига» Маттео Салвини.

Он выступил за запрет поставок оружия на Украину на законодательном уровне, а также заявил, что из-за накачивания ВСУ новым вооружением боевые действия могут длиться бесконечно. И пострадают в ней не только украинцы, но и простые европейцы. Так как из-за конфликта в Италии оказались под угрозой сотни тысяч рабочих мест, приводит слова политика РИА Новости.

«В парламенте дело пошло по-другому. Премьер Марио Драги говорил о мире, прекращении огня, разоружении, защите Украины… Центральной темой было прекращение огня», – заявил Салвини, отметив, что настроение депутатов постепенно меняется.

Он также высказал несогласие с недавним заявлением британского премьера Бориса Джонсона о необходимости поставлять оружие на Украину до момента победы одной из сторон.