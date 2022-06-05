Российские спецслужбы могут прослушивать государственных чиновников и политиков ФРГ, заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер. Она отметила, что хотя дипломаты РФ были высланы из Берлина, угроза прослушивания все равно сохраняется, пишет немецкое издание Bild.

Фезер напомнила, что 40 представителей российской дипмиссии, которых подозревали в причастности к спецслужбам, высланы из страны. Но при этом угроза шпионажа никуда не делась, Россия, которая «ведет гибридную войну», может продолжать прослушивание правительственного квартала.

Представители Федерального ведомства по защите Конституции Германии рассказали, что на крыше российского посольства располагается «шпионская антенна». Поэтому депутаты Бундестага, которые входят в комитеты, связанные с безопасностью страны, сменили здание, чтобы избежать прослушки.