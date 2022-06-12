Оружия, которое Киев получил от Запада, могло бы хватить для победы над любой страной Европы. ВСУ способны блистательно одолеть даже Германию или Францию, однако с Россией они справиться не в состоянии, заявил 9 июня министр обороны Украины Алексей Резников.

Издание «Свободная пресса» предположило, что киевский режим уже готовит почву для сдачи национальных интересов страны и собирается сдаваться. Ничем другим объяснить столь откровенное признание поражения невозможно.

В то же время Резников высказался в том духе, что сейчас Киеву нужно дождаться «сотен дальнобойных РСЗО и гаубиц» с Запада. Впрочем, США и другие страны НАТО вряд ли отправят на Украину такое количество артиллерийских установок. Запад, по словам министра, хоть и продолжает расхваливать силу ВСУ, но высказывает и недовольство сплошными поражениями на Донбассе.