В интервью журналистам британского издания The Economist глава Минобороны Украины Алексей Резников высказал недовольство недостаточным внимание Запада к Киеву. Он заявил, что вооружение, обещанное США и НАТО, отправляется слишком уж медленно, передает издание “МК”.

Резников припомнил не понравившееся Киеву высказывания политиков из Германии и Франции, а также заявил, что для Берлина и Парижа Украина представляет собой лишь препятствие, мешающее комфортно жить.

Также министр заявил, что Запад либо не хочет понимать, что сейчас происходит на территории Украины, либо просто устал от киевских требований и претензий.

Он отметил, что для успешных действий ВСУ необходимо как можно быстрее передавать Киеву новое оружие, но США, Британия и весь Альянс почему-то совершенно не торопятся.