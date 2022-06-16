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Глава МИД РФ Сергей Лавров шутливо предложил дать Украине «членство в члены», сообщает издание ФАН.

Так министр ответил на вопрос журналистов телеканала НТВ о необходимости предоставить соседнему государству статус кандидата на вхождение в Евросоюз.

«Я бы дал ей членство в члены, конечно. Это точно», – не без юмора заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что заявку на вступление в ЕС Киев подал еще в феврале. После этого президент Зеленский заполнял необходимые в таких случаях опросники, а на ближайшем саммите ЕС будет рассматриваться вопрос о присвоении Украине статуса кандидата. При этом президенты Франции, Италии и Румынии, а также канцлер Германии, находящиеся в данный момент в Киеве, заявили, что поддержат немедленное предоставление стране этого статуса.

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