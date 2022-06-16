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Российское руководство приняло к сведению угрозы Киева сделать Крымский мост целью номер один, но относится к этому спокойно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что кто-то из «говорящих голов» в Офисе президента Украины Зеленского уже распространял угрозы нанести удар по Крымскому мосту. Поэтому желания Киева были услышаны еще тогда. При этом Лавров уверен, что любые попытки атаковать сооружение завершатся полным провалом ВСУ.

«Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», – цитирует министра информационное агентство ТАСС.

Напомним, что на этот раз угрозу ударить по мосту озвучил украинский генерал Дмитрий Марченко. Он заявил, что сооружение числится под первым номеров в списке целей ВСУ, но в настоящий момент у Киева нет оружия, чтобы его атаковать.

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