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Запад хотя и объявил о санкциях против России, однако продолжает покупать у нее нефть и газ. При этом он обвиняет Индию в том, что она якобы финансирует российскую спецоперацию на Украине, приобретая энергоносители у РФ, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар.

Он пояснил, что у Индии нет цели покупать российскую нефть. Ей просто нужно черное золото и она приобретает его, выбирая лучшее предложение на рынке.

«А покупка российского газа — это не финансирование боевых действий? Туда идут только индийские деньги за российскую нефть?» – возмущенно поинтересовался Джайшанкар.

Помимо такой политики двойных стандартов, глава МИД также отметил, что Европа ведет сомнительную игру по отношению к РФ. Она, по мнению чиновника, считает, что весь мир должен волноваться из-за тех проблем, с которыми сталкивается ЕС. Однако то, что происходит в этом самом мире, Европу совершенно не беспокоит.

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