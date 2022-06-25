В августе на Украине произойдут «определенные события», которые станут признаком «перелома» в боевых действиях, заявил в интервью иностранным журналистам глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Из соображений секретности он не стал раскрывать, о каких именно «событиях» идет речь, передает “Московский комсомолец”.

Именно в августе, заявил Буданов, Киев докажет, что способен на «перелом». В настоящий же момент отступление ВСУ является не более, чем «тактическим ходом». В подтверждение этого главный разведчик Украины сообщил об «успехах» на других направлениях. Которые, впрочем, существуют только в его воображении.

Также Буданов отметил, что результатом боевых действий на Украине должно стать возвращение страны к границам 1991 года. Иного плана у ВСУ якобы нет.