Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о том, что общие потери украинских военных за сутки составляют до 1000 человек. Подробности передает “Военное обозрение”.

Власти Украины ежедневно сообщают данные о потерях в рядах силовиков в ходе вооруженного конфликта. Данные озвучиваются на телеканалах, а также публикуются в мессенджерах и социальных сетях.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский сообщил о том, что ежедневные потери украинских военнослужащих составляют в сутки до 100 человек убитыми и до 500 ранеными. Но позже советник главы офиса Зеленского Подоляк, что каждый день ВСУ теряет до 200 человек убитыми.

Но еще позже глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил американскому изданию Axios, что общие потери украинских военных за сутки составляют около 1000 человек. При этом Арахамия отметил, что у Украины остаются силы, чтобы продолжать борьбу.