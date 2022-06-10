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Выступление Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями вызвало очень необычную реакцию на Западе. Подробности сообщает издание “Московский комсомолец“.

В ходе своей речи российский президент провел аналогию происходящей ситуации с эпохой Петра I. Журналисты британского таблоида Daily Mail отметили, что сразу после высказываний главы российского государства президент Финляндии Саули Ниинистё с супругой покинул Аландские острова, на которых находился по случаю празднования 100-летия автономии. Ему пришлось отменить празднование с королем Швеции Карлом Густавом XVI и королевой Сильвией и отправились домой на вертолете.

Причиной такого шага стало высказывание Владимира Путина, который заявил, что Петр I «ничего не отторгал» у Швеции. Он просто вернул собственные территории. Он отметил: «На нашу долю выпало возвращать и укреплять».

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