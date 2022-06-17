Киев стягивает к Донецку новую технику, чтобы наносить удары по жилым кварталам. Однако контрбатарейные подразделения ДНР не дремлют и предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить обстрелы, заявил глава республики Денис Пушилин.

В своем телеграм-аккаунте он рассказал, что в пятницу, 17 июня ВСУ наносили удары по Донецку с шести разных огневых рубежей. Все они были выявлены и подавлены военнослужащими Народной милиции.

Напомним, что в четверг Пушилин сообщил о моральном истощении украинской армии, благодаря которому силы ДНР получили преимущество над противником. Это указывает на наступление долгожданного перелома в спецоперации союзных сил на Донбассе.

Напомним, что 13 июня в результате обстрела рынка “Майский” в Донецке погибло три мирных жителя. Еще четверо получили ранения.