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Киев стягивает к Донецку новую технику, чтобы наносить удары по жилым кварталам. Однако контрбатарейные подразделения ДНР не дремлют и предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить обстрелы, заявил глава республики Денис Пушилин.

В своем телеграм-аккаунте он рассказал, что в пятницу, 17 июня ВСУ наносили удары по Донецку с шести разных огневых рубежей. Все они были выявлены и подавлены военнослужащими Народной милиции.

Напомним, что в четверг Пушилин сообщил о моральном истощении украинской армии, благодаря которому силы ДНР получили преимущество над противником. Это указывает на наступление долгожданного перелома в спецоперации союзных сил на Донбассе.

Напомним, что 13 июня в результате обстрела рынка “Майский” в Донецке погибло три мирных жителя. Еще четверо получили ранения.

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