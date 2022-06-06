На Украину отправилась очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что после прохождения обучения в Гудермесе добровольцы полностью готовы к участию в боевых действиях на территории Украины. Высокопоставленные чиновники Чечни во главе с самим Кадыровым проводили их в международном аэропорту Грозного.

Кадыров также рассказал, что университет спецназа принимал бойцов из разных регионов России. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова снабдил добровольцев всей необходимой экипировкой для занятий и для участия в боевых действиях. Глава Чечни уверен, что бойцы сумеют быстро и эффективно решить поставленные перед ними задачи, независимо от сложности.