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На Украину отправилась очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что после прохождения обучения в Гудермесе добровольцы полностью готовы к участию в боевых действиях на территории Украины. Высокопоставленные чиновники Чечни во главе с самим Кадыровым проводили их в международном аэропорту Грозного.

Кадыров также рассказал, что университет спецназа принимал бойцов из разных регионов России. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова снабдил добровольцев всей необходимой экипировкой для занятий и для участия в боевых действиях. Глава Чечни уверен, что бойцы сумеют быстро и эффективно решить поставленные перед ними задачи, независимо от сложности.

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