Армейские хакеры, которые работают на Агентство национальной безопасности США, провели несколько «наступательных операций», чтобы поддержать Украину, заявил глава ведомства Пол Накасоне. Он также отметил, что АНБ держит в уме возможные кибератаки со стороны России, передает РИА Новости.

По словам Накасоне, армейские хакеры заранее обнаруживают возможные атаки и наносят «превентивные удары», чтобы не дать противнику реализовать намеченные планы. При этом он не стал уточнять, идет ли речь именно о России.

Также глава АНБ не стал распространяться о подробностях наступательных, информационных и оборонительных операций, реализация которых возлагается на киберспециалистов. Он лишь отметил, что они действуют в полном соответствии с действующим законодательством США.