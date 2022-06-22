Немецкие фашисты во время Великой Отечественной войны использовали такие же методы, которые сейчас применяют ВСУ. Они устраивали провокации для обвинения в дальнейшем советских солдат. Об этом рассказали в Минобороны.

Так гитлеровцы наносили удары по храмам, а затем обвиняли советских военных. Минобороны создало новый исторический раздел, в котором можно узнать подробности о преступлениях германских фашистов. Раздел носит название «Герои первых дней Великой войны».

На официальном сайте ведомства опубликованы вырезки из записки начальника разведывательного штаба Западного особого военного округа СССР. В ней сказано: «Многие церкви и кладбища всех вероисповеданий используются для складов, огневых позиций и наблюдательных пунктов. Очевидно, в будущей войне против СССР германское командование намеревается распространять сообщения о том, что красные бомбят храмы и кладбища. Этой тактикой неплохо можно сыграть на религиозных чувствах, главным образом, поляков».

Тактики фашистов не меняются со временем. Сейчас ВСУ использует подобные методы в ходе спецоперации. Недавно была запланирована новая провокация. Украинские националисты собирались устроить обстрел мирных граждан из артиллерии в Харькове. В дальнейшем в преступлении собирались обвинить российских военных.